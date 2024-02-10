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2024春節檔新片票房破10億
http://www.CRNTT.com   2024-02-10 15:16:35


　　中評社北京2月10日電／據央視新聞報導，截至2024年2月10日12時37分，2024年春節檔新片總票房（含預售）突破10億！《飛馳人生2》《熱辣滾燙》《熊出沒·逆轉時空》暫列春節檔新片票房榜前三。

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