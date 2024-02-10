特朗普：若當選，將取消拜登採取的槍支限制

中評社北京2月10日電／據央視新聞報導，美國聯邦最高法院日前已開始審理前總統特朗普參選總統資格上訴案，而特朗普正在積極進行競選活動。



特朗普正再次競選美國總統，並在共和黨選戰中領跑。據媒體報導，當地時間2月9日，特朗普在美國全國步槍協會（NRA）組織的活動上向數千名支持者發表講話，稱如果當選總統，將取消美國總統拜登採取的槍支限制措施。“拜登對槍支擁有者和製造商的每一次攻擊，都將在我重返（白宮）辦公室的第一周或第一天就被終結。”



在2016年美國總統選舉期間和特朗普的執政期間，美國全國步槍協會都熱情支持特朗普。有分析指出，保守派槍支擁有者對特朗普競選總統極為重要，因此特朗普積極向這一群體示好。9日他對支持者表示，如果再次當選總統，“沒有人會對你們的槍支動一根手指”，並聲稱自己在任期間頂住了要求實施槍支限制的壓力。



目前，聯邦最高法院正在審理特朗普參選總統資格上訴案，該案的裁決或左右今年選戰走向甚至結果。科羅拉多州最高法院2023年12月裁決，特朗普因參與“國會山騷亂”這場“叛亂”而不具備擔任公職的資格，他的名字也就不能出現在今年美國總統選舉科羅拉多州共和黨初選選票上。特朗普方面表示反對，並上訴至聯邦最高法院。