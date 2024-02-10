迎龍年春節　阿聯酋慶祝活動年味十足

中評社北京2月10日電／據央視新聞報導，龍年春節到來，阿聯酋杜拜舉行了一系列慶祝中國春節的活動，年味十足。在杜拜主要商圈，中央廣播電視總台春晚將同步直播，總台文創產品也全新上架。夜幕之下，世界最高樓哈利法塔將會上演龍年新春燈光秀。



總台記者 魏然：我現在就是在全球最大的購物中心之一、杜拜購物中心的唐人街，首先祝大家新年好。眼下正值杜拜的旅遊旺季，各國遊客蜂擁而來，這裡隨處可見的中國元素真讓人有點目不暇接。春節到來，唐人街自然是張燈結彩，熱鬧非凡，濃濃的中國年味也撲面而來。



總台記者 魏然：要說到年味，怎麼少得了一年一度的春晚呢。你看，在唐人街的入口處，已經提前立好了一塊5米乘3米的LED大屏，就等你前來駐足觀看。從除夕的北京時間20時、也就是杜拜時間16時開始，這塊大屏會向這裡來往的遊客和顧客同步直播中央廣播電視總台的春節聯歡晚會，讓身處杜拜的外國朋友也能有機會體驗一把中國春節和中華文化的獨特魅力。



總台記者 魏然：移步過來，我們在唐人街的步行街還發現了總台文創產品的專屬展台。首批十多件文創產品在這裡集中展示，這也是總台系列文創產品首次亮相中東地區，帶你一起先睹為快。其中就包括與“春晚”諧音的雙龍典藏春碗套裝、“五龍戲珠”陶瓷盤擺件、總台超高清轉播車積木等。我們發現，不少外國友人也知道今年是中國農曆龍年。所以，以龍為造型的各類裝飾品、剪紙藝術就非常搶眼。當然，這裡還有春晚吉祥物“龍辰辰”的玩偶和靠枕，讓人不禁想抱一個回家。



總台記者 魏然：值得一提的是，從大年二十八到大年三十，每當夜幕降臨，華燈初上，就在離我們百米開外，由總台製作的龍年新春燈光秀就將點亮828米的世界第一高樓——哈利法塔。這已經是總台新春燈光秀連續第五年登上世界最高樓。新春佳節看總台燈光秀，已逐漸成為當地華僑華人過年的“新年俗”。伴隨著歡樂喜慶的中國風曲調，今年燈光秀的主人公——龍年春晚吉祥物“龍辰辰”將帶領廣場上的所有觀眾開啟一段絢麗多姿的奇妙旅程。今年是中國和阿聯酋建交40周年，光影交匯間，一場震撼的視聽盛宴拉開帷幕，總台也向在阿華人和各國觀眾送上新春的美好祝願和誠摯祝福。