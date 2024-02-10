信息量大！普京兩年來首次接受美國記者採訪

中評社北京2月10日電／據新華網報導，國知名新聞主播塔克·卡爾森8日發布本周早些時候對俄羅斯總統弗拉基米爾·普京的專訪視頻。這是烏克蘭危機升級近兩年來，普京首次接受美國記者採訪。



俄烏關係“遲早”會恢復



普京強調，他依舊希望通過談判解決烏克蘭問題。他說，俄方多次提議和平解決烏克蘭問題，從未拒絕談判，願與烏方任何領導人合作。然而，在2022年3月伊斯坦布爾會談後，雙方談判沒有任何進展。



按照普京說法，伊斯坦布爾會談擬定一份協議，烏方代表團團長達維徳·阿拉哈米亞草簽其中部分條款。為了給達成協議創造條件，俄方按照法國、德國建議，撤回進攻烏克蘭基輔的部隊。烏方隨後卻改變了立場。



普京說，阿拉哈米亞後來承認時任英國首相鮑里斯·約翰遜勸烏方不要正式簽署協議，此舉導致錯過結束戰爭的機會。“我認為這很荒謬，而且很遺憾”，也不明白約翰遜為何要那麼做，普京說，“約翰遜先生如今在哪裡？而戰爭還在繼續。”



普京相信俄烏“遲早”會達成協議，以和平方式結束衝突，兩國乃至兩國人民之間的關係也將得到恢復。“這需要很長時間，但是會恢復。”



“你犯了一個巨大的歷史性錯誤”



普京告訴卡爾森，2022年2月俄羅斯對烏克蘭發起特別軍事行動之前，他同美國總統約瑟夫·拜登作了迄今最後一次通話。普京對拜登說：“你犯了一個巨大的歷史性錯誤，支持烏克蘭發生的一切，疏遠俄羅斯。”



普京說，俄羅斯方面不斷呼籲美國和歐洲領導人停止向烏克蘭輸送武器，以執行明斯克協議。如果美國“真的希望阻止交戰，就得停止供應武器。它（俄烏衝突）就會在幾周內結束”。

