錦綉中國年｜我想去中國——荷蘭人有新念想

中評社北京2月10日電／據新華網報導，有人因登上赴華航班興奮不已，有人正在安排第25次前往中國的計劃，有人剛從中國返回荷蘭就又開始想念中國……隨著中國農曆龍年春節到來，利用免簽政策赴華經商或旅遊，去體驗和感受中國文化，正成為不少荷蘭人的新念想。



幾天前，在荷蘭首都阿姆斯特丹史基浦機場，荷蘭埃爾芬娛樂支持公司高管揚·範埃爾夫和米希爾·弗洛魯塞匆匆登上赴華航班。兩人都是第一次去中國，交談中難掩興奮。



範埃爾夫告訴記者，他非常期待看到北京這座城市，感受中國文化。與他同行的弗洛魯塞則想游覽心心念念的故宮和長城，品嘗中國美食。



弗洛魯塞說，單方面免簽政策的試行是“中國送給荷蘭的一份禮物”，有了免簽去中國非常方便。目前，公司正與中國商業夥伴合作籌備中國中央芭蕾舞團赴荷蘭等歐洲國家的巡演，這次是去北京商定相關事宜。按照演出計劃，中國中央芭蕾舞團將給荷蘭觀眾帶來交響芭蕾《世紀》，演出四個中國神話故事——女媧補天、愚公移山、精衛填海和誇父追日。“2月10日是中國農曆龍年春節第一天，我們特意選擇這個很有意義的節日，來啟動這次歐洲巡演的門票銷售。”



在範埃爾夫看來，無論在中國還是荷蘭，古老的中國神話依然具有“現實意義”。“這四個神話故事蘊含深厚人生哲理，我們希望以芭蕾舞的形式讓荷蘭年輕人意識到，無論生活中遇到什麼困難都別放棄，要勇於追求。”



在荷蘭中部城鎮費嫩達爾，雅各布·霍蘭德家陽台墻上的大紅“福”字分外醒目。82歲的霍蘭德一邊微笑，一邊向記者展示手中一幅顔料未幹的畫作：“龍年到了，我剛剛又畫了龍。”

