中評社北京2月10日電／據澎湃新聞報導，雍和宮祈福人數迎高峰，北京警方加大舉措確保秩序平穩。



2月10日，澎湃新聞從北京警方獲悉，為確保雍和宮及周邊治安和交通秩序良好，北京市公安局東城分局按照“提前謀劃、提前介入、提質增效”原則，細化方案預案，開展各項安保工作，積極營造平安祥和的活動氛圍。



據介紹，到雍和宮祈福作為一項北京傳統民俗活動，根據歷年情況，春節期間，每日前來祈福遊客信眾均在萬人以上，特別是大年初一是到雍和宮祈福人數最多的一天。



在雍和宮大街上，民警指揮安保人員引導前來祈福的遊客有序進入。“年三十兒晚上已經有群眾來門前排隊了。”東城分局北新橋派出所副所長張皛霰說，從除夕晚10時，分局已經將警力部署到位，沿雍和宮大街一線，由北向南設置5條封閉線，14條引導線。對雍和宮大街進行臨時管控期間，在雍和宮大街東西兩側設置4條疏導線。引導遊客沿雍和宮大街東側排隊進入西南門，自西北門、北門離開。



“排隊遊客較多時，我們用移動伸縮護欄圈出16個大網格作為排隊等候區。每次放兩個網格的遊客進入雍和宮，後面網格的遊客梯次遞補，有序進入。每個網格間留出一定空間可供過路行人穿行，網格隊伍兩邊留有應急車道，滿足通行需求。”張皛霰說。



東城分局治安支隊副支隊長楊妍介紹說，初一當天，分局根據實際情況，採取“遠端外圍引導、近端局部封閉、排隊網格管控”等措施，細化責任分工。針對雍和宮院內區域，在遊客流量較大時，通過增設警示標識、設置回型隔離通道、加大疏導力度等措施，避免發生人員滯留擁堵的風險，保障秩序平穩。



在北新橋路口，交管局東城交通支隊東四大隊副大隊長付強正組織民警進行交通疏導，當天上午來雍和宮遊客需要從北新橋路口向北步行進入，倍增的人流給北新橋路口交通疏導帶來不小壓力，但在民警和協管員的疏導下，北新橋路口交通秩序井然，沒有出現交通擁堵現象。



春節期間，交管部門對雍和宮周邊道路採取臨時管控措施。“2月9日（除夕）22時至10日（初一）18時，雍和宮大街由雍和宮橋下路口至北新橋路口，雙向禁止車輛通行。”付強介紹，“交管部門將根據雍和宮周邊人流車流變化在重點路口設置專項疏導崗位，增設臨時停車位等各類保障措施，確保群眾出行安全。也呼籲廣大來雍和宮的遊客盡量選擇公共交通出行。”



警方提示：請廣大市民群眾，提前規劃好春節期間的出行時間，合理規劃路線，到達雍和宮後，要聽從現場工作人員的引導安排，配合引導疏導，避免擁擠。如遇問題，第一時間與現場民警和工作人員進行聯繫。春節期間，北京公安民警將堅守崗位，履職盡責，為群眾百姓歡樂祥和地過年保駕護航。