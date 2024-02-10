數字技術適老化要速度也要溫度

中評社北京2月10日電／據科技日報報導，“你看，這是朋友過生日的照片，我在照片上加上文字祝她生日快樂；這個視頻是我用趣味運動會的照片做的……”84歲的薛冰玉現居北京。作為銀發族中酷愛網上衝浪的一員，她經常借助手機App解鎖新技能。



當前，互聯網、智能手機等新技術、新載體向老年群體的滲透率正在不斷提升。銀發族對這些新技術的使用情況如何，怎樣讓新媒介技術真正惠及他們？近日，記者對部分老年人和相關專家進行了採訪。

助力銀發族無障礙“觸網”



近年來，我國加快推動數字技術適老化改造。為進一步降低老年人便捷上網門檻，2023年12月，工業和信息化部出台《促進數字技術適老化高質量發展工作方案》。該方案立足老年人的實際需求，提出支持老年人常用的手機App及小程序積極參與改造，指導企業加快適老化關鍵技術科研攻關，簡化語音助手、長輩模式等功能的開啟方式。



數據顯示，工業和信息化部已完成了1735家網站和App的適老化及無障礙改造。這為老年人進一步使用移動互聯網技術提供了幫助。



除國家政策層面的大力支持外，全國各地也積極通過多種形式助力銀發一族無障礙“觸網”。



“退休之後，我經常參加單位組織的手機培訓課。購物、打車、查地圖……你想學什麼，他們就會教什麼，很方便。”薛冰玉說。



記者調查發現，北京有多個社區以月為周期，組織開展老年人智能手機科普教學活動。這些活動邀請大學生志願者為使用手機零基礎的老年人提供“面對面、手把手”的幫扶指導。



蘇州、廈門、衢州等城市製作“銀齡數字課堂”相關視頻。視頻還原老年人使用手機時可能遇到問題的實際場景，並給出權威解答。

