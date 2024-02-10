新春走基層｜阿卜耶伊上空的鷹

中評社北京2月10日電／據新華網報導，題：阿卜耶伊上空的鷹——走近剛剛輪換回國的中國第三批赴阿卜耶伊維和直升機分隊



朱剛檢查了配槍和子彈，帶領機組升上了阿卜耶伊的天空。這，是一場真實的戰場救援行動，不是演習。



阿卜耶伊，非洲國家蘇丹南部邊境小鎮，聯合國阿卜耶伊臨時安全部隊駐扎地。2023年4月，蘇丹內戰再次爆發，數十名正在邊境巡查的聯合國邊境核查委員會的人員被困邊境地區。



部署在阿卜耶伊的中國維和直升機分隊，成為被困人員脫離險境的唯一希望。當上級指令下達後，一場由中國軍人孤軍深入的救援行動由此展開。



“沒有一個人退縮。”朱剛回憶，戰友們都搶著要出這一趟被聯合國標注為“高風險”的飛行任務。身為中國第三批赴阿卜耶伊維和直升機分隊上校政委，已經45歲的朱剛和隊長劉曉東分了工：你坐鎮塔台指揮，我帶機組前出。



200公里空距，沒有情報支撐，沒有氣象數據，連續3天，3進3出，中國維和直升機分隊成功將56名聯合國人員從危險地帶撤離到安全地帶。



維和任務周期一年，這個分隊全年飛行時長超過1800小時，多次執行高風險任務，遭遇各種突發情況緊急備降8次，在戰爭與和平之間開辟出一條空中走廊，被聯合國阿卜耶伊臨時安全部隊司令官本傑明少將稱讚為“不可或缺的力量”。



當中國維和直升機分隊撤離阿卜耶伊回國歸建時，本傑明少將更是打破慣例，親率維和任務區軍事、民事官員和各出兵國指揮官，列隊為中國官兵送行。“其實我是有權力向總部申請，讓你們延期回國的，但我知道你們也想念親人了。”本傑明說。

