快評：期待龍年兩岸關係　順民意開新局

中評社快評/展望龍年的兩岸關係，內有主張台獨的民進黨贏得選舉繼續執政，外有中美博弈的持續及美國選舉年的種種變數，可謂充滿挑戰。但我們相信，只要順應民心民意並做足應對準備，兩岸關係仍有可為之處，仍可能開創新局。



首先，不久前結束的台灣2024選舉，雖然民進黨繼續執政，但大陸強調，堅定推動兩岸關係和平發展、推進國家統一進程的決心不會動搖；堅持以最大的誠意、盡最大的努力爭取和平統一的前景，當然對“台獨”分裂勢力或外部勢力干涉挑釁保持高度警惕，做好各種應對準備。可以說，大陸牢牢掌握兩岸關係發展的主導權和主動權。



其次，在台灣，2024選舉的過程與結果也表明，台灣的主流民意都希望兩岸關係和平發展，都希望改善和穩定兩岸關係，都希望深化兩岸交流合作，弱勢執政的民進黨很難為所欲為挑戰兩岸關係，“反中”牌越來越難打。



其三，雖然美國“以台制華”的戰略不會改變，但美國現階段也需要穩定中美關係，也擔心和防範民進黨的“台獨”冒進，中美共管“台獨”態勢已經形成。



因此，雖然兩岸關係依舊複雜嚴峻，變數與挑戰也顯而易見，甚至不排除出現衝突與危機的可能，但從兩岸關係發展的大格局和基本面來看，只要做好最壞打算和最好準備，龍年的兩岸關係並不悲觀，當然我更期待能夠開創新局，造福兩岸同胞。

