年夜煙火暖人心——從團圓“食”刻看消費活力

（來源：新華社） 中評社北京2月11日電／據新華社報導，人間至味是團圓。除夕的年夜飯，總是家家戶戶一年中最為濃情的一餐。



從預訂火爆一“廂”難求到花式套餐“龍”重登場，從足不出戶大廚到家到“旅遊＋年夜飯”成為新選擇，除夕餐桌越來越多的“打開”方式，不僅烘托出新春佳節濃濃的團圓美滿氛圍，也彰顯著消費市場的生機活力。



預訂名額“告急”，折射消費恢復態勢良好



“實在不好意思，我們5間包廂和大廳13張圓桌早就預訂完了，真的沒法再接單。”大年三十當天，杭州雅惠酒家的老板娘宋文琳一邊接聽電話，一邊迎來送往，忙得“腳打後腦勺兒”。“儘管晚上7點45分就停止接客，但就餐需求還是相當火爆。”



橫跨大江南北，今年除夕年夜飯市場呈現出一片火熱態勢：廣州白天鵝賓館200多桌年夜飯全部訂完，海底撈鄭州萬達坊店的年夜飯包間在2個月前就已滿員，北京盛百味當代商城店由三餐增加到四餐仍有顧客排隊等位……



美團數據顯示，2024年1月，“年夜飯”相關搜索量月度環比增長約4倍；截至1月下旬，預訂除夕夜餐廳桌位的訂單量較去年增長超3倍。



“為了搶奪晚上的‘黃金時段’，去年國慶節開始便有消費者前來咨詢。”北京龍人居水煮魚連鎖酒樓總經理黃曉告訴記者，與往年相比，今年消費者預訂年夜飯時間更早、速度更快，消費熱情明顯提高。



作為“團圓宴”，年夜飯不僅是消費者在春節期間最特別的情感載體，更是餐飲業的風向標之一。



2023年，隨著疫情防控平穩轉段，餐飲住宿等接觸型、聚集型消費較快回暖：餐飲收入首次突破5萬億元，同比增長20.4%，餐飲業商務活動指數年均值升至擴張區間，消費重新成為經濟增長的主動力。

