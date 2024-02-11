歡歡喜喜過大年　神州大地春意濃

（來源：人民日報） 中評社北京2月11日電／據人民日報報導，草木蔓發，春山可望。



“農曆新年是龍年，龍在中華文化中有著勇敢奮進、活力無窮、吉祥如意等多重寓意，寄托著美好的願景。”春節前夕，習近平總書記赴天津看望慰問基層幹部群眾，勉勵大家“對新的一年要充滿信心，把日子過得更好”。



大年初一，農曆新年的開端，神州大地上滿是濃濃年味。各地開展形式多樣、各具特色的活動，人們在歡聲笑語間慶祝暖暖的中國年，充滿了喜慶祥和的氛圍。



活動精彩紛呈 感受文化魅力



大年初一，逛廟會、賞民俗，進影院、看“村晚”……各地民俗活動、文藝演出、電影放映精彩紛呈、亮點頻現，文化市場繁榮興旺，人民群眾的精神生活豐富。



首都北京，人們在文化氣息濃厚的各類活動中歡度佳節。在東城區顔料會館，沉浸式曲藝劇《南城記憶之“老門神”》正在上演。春節假期，北京將舉辦戲曲、話劇、音樂會等各門類演出近2000場，全市共有100多家博物館、500多家實體書店對外開放。同時，為突出傳統年味，北京全面恢復龍潭、廠甸、大觀園、八大處等傳統廟會，集中推出廟會游園等年俗活動，市民和遊客積極參與，體驗傳統年俗。



傳統年俗活動火熱，“新年俗”也蓬勃興起。在重慶璧山區，春節假期觀影成了新風尚。大年初一，多家影院統計數據顯示，“春節檔”影片上座率良好，部分影院還在早上和午夜加場放映。“今年‘春節檔’影片類型豐富，不乏佳作，較好滿足了市場期待和群眾觀影需求，相信未來幾天票房熱度還會繼續。”璧山區海上明珠影城負責人王儀說。



大年初一，在貴州貴陽市觀山湖區三堡村，一場活力四射的“村晚”正在村子的小廣場歡樂上演。“看了‘村晚’，這年過得更有味道了！”三堡村黨支部副書記陳和林說，演員全是當地村民，大家把對美好生活的感受都融入表演當中。春節假期，觀山湖區推動農商文體旅融合，既開展豐富多彩的“村晚”表演，也推出燈會廟市、迎春民俗游園會等文娛活動，全方位展現鄉村文化的獨特魅力與活力。

