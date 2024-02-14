社評：美國在中東的政策存在深層次矛盾

中評社北京2月14日電（評論員 喬新生）2月6日出版的英國《經濟學人》雜誌發表文章認為，美國在中東地區陷入困境。這是因為美國的中東政策存在更深層次的矛盾。美國希望將重心從該地區轉移，但同時美國又在該地區保留駐軍。美國在中東地區駐軍規模大到足以成為襲擊的目標，但是，實際上又小到難以約束伊朗，所以“美國嚇不倒伊朗”。這樣的分析不能反應實際。



首先，美國霸權戰略決定了，美國在中東地區不受歡迎。近些年來，美國總體實力衰落，為了鞏固自己的霸權地位，美國改變策略，一方面拉攏傳統的戰略盟友，另一方面發動代理人戰爭，從而使中東地區雞犬不寧。



美國通過支持以色列，在中東地區製造緊張局勢。現在為了對付伊朗，美國要求阿拉伯國家與以色列全面和解。阿拉伯國家迫於美國的壓力，改變自己的外交政策，與以色列建立外交關係。可是，以色列並沒有停止侵占巴勒斯坦的領土。



以色列的政策，客觀上導致中東阿拉伯國家陷入進退維谷的兩難境地。一些阿拉伯國家表面上和美國保持正常的關係，在美國壓力下與以色列談判，可是，他們並不反對本國武裝組織對以色列發動襲擊。換句話說，無論是伊拉克還是沙特阿拉伯，都不會和美國撕破臉，但是，這並不意味著他們對美國的中東政策不持反對意見。



中東阿拉伯國家的普遍選擇是，採取切實有效的措施，改善與周邊國家的關係，以本國利益最大化為目標，爭取主動。沙特阿拉伯和伊朗已經恢復外交關係。中東阿拉伯國家之間和解速度不斷加快。當中東國家深入交換意見的時候，他們赫然發現，阿拉伯國家之間的各種矛盾和分歧，大多來自於美國的挑撥離間。因此，他們自覺地與美國保持一定的距離。



當美國宣布為了“自由航行”在紅海地區開展護航行動的時候，中東阿拉伯國家幾乎全部拒絕參加。之所以出現這種局面，是因為中東阿拉伯國家認為，美國之所以在中東地區製造矛盾，目的是為了維護自己的霸權利益。美國在中東地區分而治之，是為了鞏固自己的霸權地位。因此，他們不會聯合起來，在美國慫恿下反對伊朗。



由於中東阿拉伯國家從各個方面牽制美國，從而使美國無暇顧及伊朗。伊朗可以充分利用自己的地利之便，支持中東阿拉伯國家的武裝組織，不斷地對美國及其戰略盟友發起攻擊。

