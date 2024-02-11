中國—東盟人文交流年開幕暨春節招待會舉辦

（來源：人民網） 中評社北京2月11日電／據人民網報導，2月7日，中國駐東盟使團舉辦慶祝中國—東盟人文交流年開幕暨春節招待會。中國駐東盟大使侯艶琪、東盟秘書長高金洪、東盟成員國常駐代表、觀察員國東帝汶及對話夥伴國大使、東盟秘書處、印尼外交部、智庫、媒體等機構代表出席。



侯艶琪在致辭中表示，以人文交流年為契機，促進雙方20多億民眾相知相親相融，弘揚以和平、合作、包容、融合為核心的亞洲價值觀，推動深化中國東盟全面戰略夥伴關係，建設更為緊密的中國東盟命運共同體，是中國和東盟國家的共同追求。雙方將在青年、婦女、教育、文化、旅遊、體育、科技、媒體、地方等領域舉辦一系列活動，讓雙方民眾有更多機會走到一起，體驗多元的文化，傾聽彼此的心聲。通過心與心的交流，為中國與東盟更深入、更寬廣、更高質量的合作夯實根基。



侯艶琪說，中國—東盟人文交流年恰逢中國農曆龍年，人文交流年標識就是以龍作為主體圖樣。龍不僅象徵著力量與吉祥，更以其形象的變化無窮，寓意著多元文化的融合共處。讓我們攜手迎接龍年新春的到來，共同推動人文交流年取得圓滿成功！



高金洪、中國東盟關係協調國緬甸常駐代表昂苗敏大使在致辭中熱烈祝賀中國—東盟人文交流年開幕，祝福東盟國家和中國在農曆龍年取得更快發展、實現更大繁榮。他們回顧並高度評價雙方在貿易投資、互聯互通、新興產業、人文交流等領域合作取得的進展，期待人文交流年各項活動順利推進，促進民心相通，拓展務實合作，推動東盟中國全面戰略夥伴關係深入發展。



招待會現場洋溢著熱烈、喜慶、溫馨的氣氛。侯艶琪及使團外交官和來賓們一起包餃子、寫福字，欣賞食雕、花饃等傳統技藝，感受博大精深的中華文化，互致誠摯的新春祝福，祝願中國東盟“五大家園”建設在農曆龍年取得更大成就。