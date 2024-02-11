市場監管總局開展春節民生商品穩價保質工作

中評社北京2月11日電／據光明網報導， 春節是消費的傳統旺季，重要民生商品價格質量備受關注。市場監管總局部署開展春節期間重要民生商品穩價保質工作，圍繞節日消費熱點，建立食品、工業產品、生活服務、藥品四大類監管清單。



在加強價格波動監測方面，緊盯“米袋子”“菜籃子”“果盤子”“火爐子”等民生消費重點領域，圍繞節日消費集中的米面油菜肉蛋奶、餐飲、文化娛樂、酒店住宿、交通物流及寒冷天氣帶來的藥品、能源需求增加，做好線上線下價格監測及跟蹤分析研判。



在穩定市場價格水平方面，密切關注前期已出現的苗頭性、傾向性問題，提前預估可能影響市場秩序的潛在風險，提高市場巡查頻次，切實加大重點民生商品價格監管力度。



在食品和質量安全方面，壓緊壓實食品安全屬地管理責任和企業主體責任，精準防控風險，堅決杜絕銷售過期、腐敗變質、假冒偽劣等問題食品，嚴防發生區域性、系統性食品安全問題。加大質量安全隱患排查力度，以產業集聚區、批發市場和農村市場為重點，持續開展產品質量安全隱患排查，強化質量監督抽查，實行“台賬式”管理，切實消除質量安全隱患。



據介紹，各地市場監管部門將結合本地消費特徵，開展價格收費監測預警、特種設備安全隱患排查整治、燃氣器具產品質量安全整治等一系列行動，引導經營主體依法合規經營。