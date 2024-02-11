能源行業堅守一線保電保暖保供

中評社北京2月11日電／據人民網報導，春節是闔家團圓的日子。當前，各地各部門積極應對降雪降雨天氣帶來的影響，全力以赴保障能源穩定供應，確保百姓溫暖過冬過節。



為保障民生用電，國網湖北電力部署2.5萬台可視化設備對輸電線路覆冰情況進行24小時實時監控，對於高海拔和微氣象區域，安排230名人員入駐哨點開展人工觀冰特巡，並對覆冰線路開展舞動夜巡；湖南電力部門出動24台融冰車、51套主網和116套配網融冰裝置，採取多種融冰方式保障電網安全運行。



“我們防冰抗冰工作已常態化，依托覆冰監測系統和直流融冰技術，實現了冰雪看得見、除得掉、防得住。”南方電網公司輸配電部高級經理樊靈孟表示，寒潮期間，運用數字化手段，加強對氣象和覆冰的態勢感知，做好融冰除冰準備工作，落實各項防範應對措施。



在電網安全運行的同時，各發電機組應發盡發，全發滿發，全力保障電力穩定供應。1月份，大唐發電量554.42億千瓦時，同比增長25.87%；供熱量7663萬吉焦，同比增長超14%。中國能建安徽電建二公司阜陽檢修項目部開展“地毯式”排查，增加設備巡查次數，優化機組運行方式，全力保障4台發電機組“火力全開”守護百姓溫暖過節。



“我們提前完成了全部機組‘體檢’，為湖北省供電供熱系統安全平穩運行提供保障。”三峽集團所屬湖北能源鄂州電廠相關負責人說，2024年以來截至2月3日，6台機組“火力全開”，日均發電量超5600萬千瓦時，同比提升7.9%；供熱量超2800噸，同比提升13.5%。



發電機組火力全開，備足“口糧”至關重要。當前，各地煤炭企在確保安全的前提下，加快釋放優質產能，增產增供。國家電投內蒙古公司扎哈淖爾露天煤礦77輛寬體自卸車開足馬力生產，每天近5萬噸精高熱值煤供往全國各地；國家能源集團煤炭一體化出區調運量連續4個月達到100萬噸／日以上，1月份集團自產煤連續28個月保持5000萬噸峰值水平。



運輸部門加大運力，確保煤炭及時運輸到各大火電廠。當前，一列列來自陝北的運煤列車沿著“北煤南運”運輸通道——浩吉鐵路一路南下，行至長江邊的湖北荊州江陵後，煤炭由火車“換乘”江船，奔向湖北省內各大火電廠。

