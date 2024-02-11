日媒：電動汽車電池材料價格大幅下降

這是2月6日在美國加利福尼亞州伯靈格姆市拍攝的本田汽車標識。（來源：新華社） 中評社北京2月11日電／據《日本經濟新聞》網站2月8日報導，可用作純電動汽車（EV）電池材料的鎳價格比2022年底下降50%，鋰價格則下降80%。在全球經濟減速導致需求下滑的背景下，利潤惡化導致鋰和鎳生產商關閉生產基地的動向不斷出現。過去，生產和投資萎縮曾導致市場不穩定。投資者對市場行情的警惕性正在增強。



報導稱，在倫敦金屬交易所，用於純電動汽車電池材料等用途的鎳的3個月期貨2月2日收盤價跌至每噸1.6235萬美元，比2022年底下降50%。鎳價在2023年11月曾創下兩年零8個月來的最低水平，此後一直在低點附近徘徊。



調查企業阿格斯媒體公司的數據顯示，作為鋰行情指標的碳酸鋰價格2日跌至每噸9.8萬元人民幣，比2022年底下跌八成以上。在1月上旬創下兩年零5個月來的新低之後，碳酸鋰價格也一蹶不振。



日本丸紅經濟研究所的高級分析師李雪連表示：“純電動汽車銷售和出口同比翻番的爆發性增長階段已經結束，今後將更加緩慢地增長。”



隨著純電動汽車市場走向成熟，鋰和鎳的需求量也在下降。另一方面，生產商考慮到未來的需求，一直在迅速增加供應量。就鋰而言，以阿根廷等南美國家為中心，大規模項目已啟動；從鎳來看，印尼正推進大規模增產。據美國地質調查局推測，2023年鋰的全球產量比2022年增長23%，鎳則增長10%。



鎳不僅可用作純電動汽車電池材料，還可用於生產工業機械和建材等使用的不銹鋼板。由於需求減少導致行情低迷，目前一些鋰和鎳生產商相繼關閉生產設備。



據報導，澳大利亞資源巨頭必和必拓將暫時關閉部分鎳礦場。鋰礦商Core Lithium也宣布因價格低迷將暫停采礦。



美國高盛公司指出，如果鎳價跌至每噸1.5萬美元，則全球鎳錠產量的5%左右面臨虧本風險。



在有色金屬方面，由於鋅的價格低迷，也出現了停止生產的趨勢。歐洲大型鋅生產商新星公司發布消息稱，產量占全球的2%左右、年產能超過30萬噸的荷蘭主要工廠將進行維護。冶煉鋅需要大量電力。隨著荷蘭政府取消對能源密集型產業的支持，居高不下的成本給鋅生產造成沉重負擔。



在倫敦金屬交易所，鋅3個月期貨價格2月2日創下兩個月來的低點。日本東邦亞鉛的資源事業部原料擔當部長小島崇明指出：“以目前的價格水平，接近20%的礦山無法盈利。如果價格跌到每噸2000美元附近，就算有50%以上的礦山無法盈利也不奇怪。”



礦山和冶煉廠一旦停工，以後很可能出現因人手短缺和設備故障而無法立即恢復供應的情況，也可能引發行情的快速反彈。以鋰為例，供應減少曾導致2022年價格暴漲。鋅也曾因雷曼危機後行情停滯導致業務縮減和主要礦山關閉而價格高企。



日本瑞穗銀行的調查員江口侑希表示：“因為無法馬上恢復生產，很容易意識到從中長期看供應會減少。目前，由於需求疲軟和美國降息預期的降溫，價格上漲受到抑制，但一旦需求上升，又可能引發供應緊張。”