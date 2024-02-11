中國建設者堅守中泰高鐵施工一線

（來源：新華社） 中評社北京2月11日電／據新華社報導，在泰國中部大城府，中泰高鐵項目春節“不打烊”。中國建築股份有限公司的建設者們，堅守崗位一線，保障項目順利推進。



進入2月，泰國的天氣開始炎熱起來。記者在中泰高鐵項目4－3標段施工現場看到，項目已進入架梁施工階段，伴隨著隆隆的機器轟鳴聲，工人們正在忙著節段梁拼接作業。



作為中泰兩國共建“一帶一路”項目，中泰高鐵是泰國第一條高速鐵路，一期工程連接曼谷和泰國東北重鎮呵叻，二期工程將延伸至泰國東北邊陲廊開，實現與中老鐵路銜接，可直接抵達昆明。中泰高鐵建成後將為泰國經濟社會發展和區域互聯互通開辟新動力。



“眼下雖是咱們春節期間，但這段時間泰國雨少，是趕工的關鍵時期。”中泰高鐵項目生產經理高亮說，4月泰國將會進入雨季，頻繁降水會對施工造成不小影響，所以這段時間抓緊施工，對新一年整體進度至關重要。



據高亮介紹，2023年，項目團隊克服了高溫洪水、管線拆改等一系列挑戰，完成了設計優化與工藝工序改良，隧道掘進工作進度過半，履約進度取得重大進展。春節期間，項目團隊要確保河道邊十座承台澆築提前完成。



這是高亮在海外連續度過的第四個春節，他之前曾在阿聯酋、委內瑞拉等國工作。“每逢過節就會格外想家，覺得對家人有所虧欠。”高亮說，不過作為工程建設者，大家已經習慣了，為了不耽誤工期，每年春節項目上都會有人留下來堅守崗位。



春節期間，中泰高鐵項目部像高亮這樣堅守施工一線的中方員工共有58名。中泰高鐵項目商務經理王侃說，為了讓大家不感到孤獨，項目部會組織中泰員工一起包餃子，同時還會組織籃球比賽、文藝匯演等一系列新春聯歡活動。



陽光映照下，項目部貼著的對聯和福字顯得格外喜慶。“春節是與家人團圓的日子，但能親自參與共建‘一帶一路’，用汗水詮釋使命，爭取項目早日完工，也是慶祝春節最好的方式。”王侃說。









