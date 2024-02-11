中評社北京2月11日電／網評：商品可以虛擬，規則不能虛無



來源：紅網 作者：吳睿鶇



近日，在某電商平台一款名為“好運噴霧”的商品熱銷，引發網民廣泛討論。在商品詳情頁顯示，“噴一噴煩惱全消除，都說好用”，並附有提示：該商品為虛擬商品、無須物流發貨，需要買家直接確認收貨。娛樂項目，不喜歡可以退款，介意者慎拍！每到考試季，“offer好運噴霧”“考編上岸”等具有祈福意味的虛擬商品銷量都會迎來一波暴漲。這類商品實際上並不發貨，消費者通常明知商品並不真實存在，只是通過購買這種正向的心理暗示來緩解個人壓力，獲得情緒價值。（2月8日《工人日報》）



以“好運噴霧”“愛因斯坦的腦子”“罵醒戀愛腦”等為代表的無厘頭虛擬商品，在一些電商平台上變得越來越多，並引發一波波購買狂潮。類似虛擬商品的火爆“出圈”，不僅展現出商家以獨特的創意，來滿足年輕人個性化表達，舒緩精神壓力，也彰顯出年輕群體敢於打破常規，追求與眾不同的另類精神風貌。



以虛擬商品為代表的“小而美”的生意模式，實質是借助互聯網平台創造出的新業態，讓奇思妙想成為一種熱門生意的同時，既給中小商家帶來了千載難逢的發展機遇，也有助於讓數字經濟緩解社會就業壓力。



在充分肯定此類虛擬商品所帶來益處的同時，但也應看到，這畢竟是新興事物，特別是銷售規則和監管機制尚未建立起來，難免會損害消費者合法權益。《消費者權益保護法》規定，經營者有提供真實、全面信息的義務；《廣告法》也明確規定，廣告不得含有虛假或者引人誤解的內容。顯然，像很多“無厘頭”商品存在誇張描述的情形，如“下單後愛因斯坦的腦子自動長在自己身上”“拍下後成為逢考必過的大神”等，對於部分消費者而言，這種“一本正經”地宣傳手法，倘若不具備分辨能力，難免產生誤解，信以為真，導致上當受騙，如此一來，損害了消費者的知情權和公平交易權。

