網評：梅西“雙標”惹爭議，尊重更重要

中評社北京2月11日電／網評：梅西“雙標”惹爭議，懂得尊重遠比受歡迎更重要



來源：紅網 作者：梁宇飛



近日，邁阿密國際隊與中國香港隊的足球表演賽中梅西未上場的事件持續發酵，憤怒的球迷紛紛在網絡社交平台表示對於梅西“雙標”行為的不滿情緒。數日之前借口因傷缺陣，之後卻在日本替補登場，積極跑動進攻，這著實教前來捧場的中國球迷們感到寒心。



有朋自遠方來，不亦說乎？這是中國一直以來的待客之道。香港此次精心籌備的比賽，不論是重視程度，賽前的海報宣傳，還是賽事的組織運營都做的無可挑剔。甚至還有許多觀眾不遠萬里，聞名而來捧場，只為一睹球王風采。而梅西本人卻並未回應香港方面以及廣大球迷的期待。如果臨場變卦，借口“因傷缺陣”尚可理解，那麼拒絕以隊長身份在頒獎典禮發言，繞過特首握手，全程冷淡不與球迷互動又當何解？且不說其人在日本表現如何，單就在香港的態度，又怎麼談得上對於主辦方和廣大球迷的尊重？



難道具有世界影響力的所謂“巨星”，就可以擺架子，就可以不顧球迷訴求和主辦方要求為所欲為？作為一位球員，首先必須具備高尚的職業精神，踢好球是分內之事，但照顧觀眾，尊重球迷也是應盡的義務。其次，作為一名體育明星，也應當樹立一個好的形象，應當對他的球迷甚至世界產生積極影響。同樣是具有廣泛影響力的外國球員，科比曾經在一次訪談中提到：“很多球迷攢了很久的錢就是為了上場去看你比賽的，所以保持體型是你的職責，更加強大是你的職責，要全力以赴，賽出水平。”我想一位球員，衹有他的職業精神超越了商業考量，衹有他能夠以平等的態度尊重每一個支持他的球迷，衹有他不抱有任何地域，種族，貧富，宗教的歧視，衹有他具備謙遜和關心所有人的精神，他才可以稱得上“球王”，才擔得起“國際巨星”的稱號。

