中評社北京2月11日電／網評：春節跪拜是傳統習俗還是封建陋習？



來源：紅網 作者：梁宇飛



關於春節期間給長輩下跪拜年的爭論久已有之，這也是歷年春節網絡上爭議最多的熱點話題。有觀點認為，春節跪拜是一種流傳下來的古老傳統，不能夠隨意捨棄。但也有人覺得，在現代社會，不應當輕易下跪，認為春節的跪拜禮是一種應當被捨棄和淘汰的封建糟粕。



春節跪拜禮是一種封建糟粕嗎？跪拜就代表著尊嚴的喪失和個人權益被侵犯嗎？過年給長輩行禮跪拜只是一種形式嗎？我想並非如此。



跪拜禮作為我國的固有傳統，是流傳至今的倫理習俗。《周禮》中早有“九拜”的說法，可見“跪拜”或“拜”本質上出於一種禮節性約束。而在《荊楚歲時記》中，也提到了在新年“長幼悉正衣冠，以次拜賀”的場面和新春禮俗。中華大地素有“禮儀之邦”的美稱，“拜”是規範，它代表著莊重與秩序，它代表著孝親愛長、尊宗敬祖，它也代表著親緣紐帶和宗族關係的凝結。古已有之，傳至後世，千年行之不輟，又何談“糟粕”呢？



近年來，隨著社會的不斷發展和東西方文化的進一步交流，傳統文化受到了現代文明與西方文化的衝擊，這就使得跪拜禮不可避免地同當代的一些價值觀念產生衝突。於是乎，在一些人眼中，春節跪拜禮不僅顯得較為繁瑣，甚至還不夠“紳士”了。但跪拜禮的內核，是傳達對長輩的感恩與尊重，是在新一年裡表達對祖先的敬重和對未來的美好祈願，這是中國人特有的儀式感，它代表著感恩、奉獻、傳承、生生不息，而這些恰恰是華夏鄉裡文化精神譜系中不可或缺的重要內容。

