網評：春晚收視創紀錄，是認可作品接地氣

中評社北京2月11日電／網評：春晚收視創新紀錄，是觀眾對作品“接地氣”的認可



來源：紅網 作者：季霜石



年年除夕，一家人圍坐一堂，共同觀看春晚，似乎已經成為一種新的年俗。作為除夕的娛樂盛宴，辭舊迎新的精神年夜飯，春晚承載了一代代中國人關於除夕的集體記憶。然而，近年來，春晚卻似乎頻繁遭到網友吐槽，有的年輕人甚至開始“逃離春晚”。



但是，2024年的央視春晚用實力打了一場漂亮的“翻身仗”。據新京報報導，2月9日20點，中央廣播電視總台《2024年春節聯歡晚會》如約與海內外受眾相見。總台龍年春晚境內新媒體端實時直播收視用戶規模和收視次數均創新紀錄。截至2月9日24時，總台龍年春晚直播用戶規模為6.79億人；直播收視次數15.01億次，比去年同期增長12.69%。此外，“竪屏看春晚”和相關社交媒體討論量均大幅增長。



曾被網友們調侃應“汗流浹背”的春晚導演組是怎樣實現這一口碑翻轉的？其原因不外乎是做到了“架天線”“接地氣”和“真實感”。



“架天線”，即保持了較高的藝術水準、追求。春晚節目一如既往地盡力追求傳統文化與現代科技的結合，追求地方特色與民族傳統的互動。例如，中國傳統紋樣創演秀《年錦》中選取漢、唐、宋、明紋樣，借助虛擬合成技術，將傳統文化的燦爛繁盛彰顯得淋漓盡致。另外，“搭天線”也體現在此次春晚的演員選取，過往飽受詬病的“演員唱歌，歌手跳舞”的現象大大減少，專業的事交給專業的人來做，節目效果自然水到渠成。



“接地氣”，則是做到了藝術來源於生活，反映生活實際。首先，這一特點鮮明地體現在語言類節目中。少些說教，多些真誠成為語言類節目受歡迎的法寶。今年的語言類節目大多沒有強行進行價值拔高，而是讓觀眾在笑聲中品味日常生活的哲理。無論是反映“雙標”，還是體現年輕人容易發生的“自我內耗”，亦或是親人間常常發生的“愛在心口難開”，都真切地取材於日常生活，引人共鳴。其次，本次春晚選取陝西西安、遼寧沈陽、新疆喀什、湖南長沙四個分會場，在分會場的節目中展現當地的地域特色、自然風光，在節目中呼籲大家“回家鄉”，無不激起游子對家鄉深深的眷戀。由此種種，不難看出春晚團隊為了平衡不同地域、不同喜好、不同文化背景觀眾的喜好，盡力做到“雅俗共賞”而付出的努力。

