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特朗普贏得內華達州共和黨黨團會議勝利
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2024-02-11 11:22:17
（來源：新華社）
中評社北京2月11日電／據央視新聞報導，當地時間2月8日，美國前總統特朗普在內華達州共和黨黨團會議選舉中勝出。這意味著特朗普在爭取今年總統大選共和黨黨內提名的過程中更進一步。
此前，特朗普已在艾奧瓦州、新罕布什爾州以及美屬維爾京群島的共和黨黨內初選中勝出。
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