陳國基與各界共慶新春　祝願香港龍騰飛躍

政務司司長陳國基（中）二月九日到榕樹頭公園出席18區日夜都繽紛“油尖旺呈獻：除夕倒數迎金龍”活動，與市民喜迎龍年。（來源：香港政府新聞處） 中評社香港2月11日電／據香港文匯報報導，龍年伊始，政務司司長陳國基今日（10日）大年初一出席香港許願節2024的祈福點燈儀式，向香港市民送上新春祝福，亦前往深圳灣口岸瞭解農曆新年假期期間的部署和運作情況，向所有堅守崗位的同事致以衷心謝意。



陳國基今早在大埔林村出席香港許願節2024的祈福點燈儀式，與香港市民一同為香港祈福。他致辭時表示，今年是龍年，龍象徵智慧和力量，他殷切期待政府與社會各界在龍年繼續凝聚智慧、發揮力量，引領香港在由治及興的新征程上龍飛鳳舞、龍騰飛躍。



他又指，政府新一年施政繼續離不開一個“心”字，祝願政、商、民三方齊“心”就事成，貫徹四個與“心”字有關的希望，分別為決“心”堅定，守護國家安全；信“心”十足，吸納多元人才；齊“心”一致，扶持基層群眾；以及民“心”為本，完善地區治理。



隨著本港今年迎來全面復常後首個農曆新年假期，而深圳灣口岸和羅湖口岸首次在假期指定日子延長服務時間以更有效疏導跨境人流和車流，陳國基在海關關長何佩珊和入境事務處處長郭俊峯陪同下，今早亦到深圳灣口岸視察運作情況，並探訪當值的海關、入境事務處和警務處前線人員，向他們瞭解口岸在農曆新年期間就清關、維持秩序等各方面的安排。視察期間，他沿途亦向市民和旅客拜年。



陳國基欣悉政府各相關部門一直緊密溝通，聯同交通運輸界、旅遊界等持份者做好籌備和協調工作，使包括上述兩個口岸在內各管制站整體上運作有序順暢。他向口岸一眾同事，以及其他在農曆新年假期期間履職盡責的政府同事和各行各業從業員，致以衷心謝意。



陳國基指示各相關部門全力以赴，全面落實農曆新年假期特別通關及相應交通服務安排。各部門會繼續做好人手調配，確保各口岸有充足檢查櫃枱和通道，以有效疏導人流和車流，並與內地對口機構緊密聯繫，維持市民和旅客的過關秩序。運輸署會持續監察各區，尤其是口岸和主要車站的交通情況，並與香港鐵路有限公司，以及專營巴士、跨境巴士等其他公共交通營辦商保持密切溝通，適時作出應對措施。

