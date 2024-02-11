年宵市場圓滿結束　約200萬人次到場

中評社香港2月11日電／據香港文匯報報導，2024年農曆年宵市場年初一清晨七時圓滿結束。全港十五個年宵市場由2月4日（年廿五）起一連7日舉行，共錄得約200萬人次到訪。特別在人流高峰的年三十（2月9日），維多利亞公園年宵市場單日更錄得超過20萬人次到訪。



食物環境衞生署（食環署）發言人表示，社會全面復常，對今年年宵市場重設乾貨和快餐攤位感到欣慰，感謝檔戶配合管理措施，保持場地整潔及安全有序。署方更樂見各年宵市場電力供應正常，整體運作暢順，市民熱烈參與，樂在其中。



食環署今年應用了科技措施監察場內情況，以便按需要管理人流，並將各年宵市場的人流情況在食環署網頁顯示，讓市民及早知悉現場的擠迫程度。此外，署方亦為檔戶提供包括保安、照明和垃圾收集等多方面協助，確保年宵市場順利舉行。



署方採取多項減廢回收措施，除在各年宵市場回收一般可循環再造物品，包括廢紙、塑膠和金屬外，亦安排承辦商回收竹枝、木卡板、發泡膠箱、凋謝或未售出的花卉等有重用價值的物資。在年宵市場開放至今日清理場地期間，承辦商於十五個年宵市場合共收集約110公噸有重用價值的物資，加強實踐資源循環。此外，署方亦在設有快餐攤位的年宵市場實踐廚餘回收。



此外，食環署亦從年宵市場收集由花檔檔主自願送贈未售出的花卉和盆栽，由食環署員工組成的23隊義工隊協助部門把收集到的約1 726盆花卉和盆栽轉贈予223間安老院／殘疾人士院舍和兩間公立醫院。



隨著年宵市場圓滿結束，食環署動員228名員工及調動50架次垃圾收集車和水車為維多利亞公園年宵市場進行清理工作，其餘十四個年宵市場清理工作則由外判潔淨服務承辦商負責。所有年宵市場的清理工作約於下午七時完成，經徹底清洗後，場地已回復清潔原貌。



年宵市場結束後，尚有車公誕市場和大埔林村放馬莆新春市場營運至二月二十四日（農曆正月十五日）。



（來源：香港文匯網）