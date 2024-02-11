“密件門”調查結束　拜登未被起訴

（來源：新華社） 中評社北京2月11日電／美國司法部特別檢察官8日發布總統拜登“密件門”調查報告，稱他2017年卸任美國副總統後曾故意保留機密材料，但不至於被刑事起訴。



該特別檢察官對拜登涉嫌處理機密文件不當的行為進行了1年多的調查，其報告說，發現了拜登卸任美國副總統成為普通公民後故意保留和洩露機密材料的證據，但“並未達到推薦採取法律行動的門檻”，而且拜登配合調查。



不過，報告將拜登描述成“記憶力差的老年人”，共和黨人立即以此攻擊民主黨人拜登不適合擔任美國總統。拜登8日晚在白宮否認報告對他的負面描述，並強調“我的記憶力沒問題”。但是，他在回答記者提問時再次出現口誤，受到美國媒體關注。



拜登81歲，是美國歷史上年齡最大的在任總統，他正競選連任，目前領跑民主黨選戰。美國近期一項民調顯示，大多數美國選民對拜登的年齡和健康感到擔憂。拜登方面辯稱，他身體沒問題，年齡不是負擔而是優勢，代表著經驗和資質。



拜登於2009年1月開始擔任美國副總統，2017年1月卸任。2022年年底，拜登在特拉華州的住所及其在華盛頓哥倫比亞特區一處辦公室被發現有涉密文件。



美國前總統特朗普因涉嫌在離開白宮時處理機密文件不當等行為被美國司法部刑事起訴。拜登“密件門”特別檢察官表示，兩起案件有“明顯區別”。但特朗普支持者認為，這是“雙重標準”，拜登和民主黨持續利用美國司法系統對可能再次成為共和黨總統候選人的特朗普進行“政治迫害”。