意國家旅遊局局長：看好中國出境游市場潛力

中評社北京2月11日電／據新華社報導，意大利國家旅遊局局長兼首席執行官伊萬娜·耶利尼奇近日接受新華社記者書面專訪時表示，中國出境游市場潛力巨大，以今年中國農曆龍年春節假期為起點，中國遊客赴意大利旅遊的態勢預計在2024年全面恢復。



耶利尼奇說，去年下半年以來，中國遊客赴意大利和其他歐洲國家旅遊呈現持續回暖態勢。春節是迎接中國遊客的高峰期，意大利的自然風光、建築之美和特色美食是吸引中國遊客的重要旅遊資源。



“在意大利，成功將這三者結合的旅遊目的地很多，它們具備吸引更多中國遊客到來的條件。”她說。



耶利尼奇表示，對意大利旅遊目的地而言，中國遊客的到來“非常重要”。她舉例說，位於意大利北部的艾米利亞－羅馬涅大區雖不算是中國遊客赴意旅遊的傳統熱門目的地，但2019年中國遊客仍排在該大區到訪遊客人數第三位，足見中國遊客對促進意大利旅遊業整體發展的重要性。



耶利尼奇說，赴意中國遊客人數增加不僅惠及旅遊接待和服務行業，還將為“意大利製造”、零售及餐飲等行業帶來發展機遇。今年，羅馬、威尼斯、佛羅倫薩、米蘭等意大利城市預計將迎來不少中國遊客。同時，意南部海濱度假勝地、中部古鎮及溫泉療養勝地等也將越發受到中國遊客歡迎。



旅遊業是意大利經濟重要組成部分。意大利國家旅遊局網站數據顯示，2019年，旅遊業對意國內生產總值的總體貢獻率達13%。根據世界旅遊組織1月19日發布的《世界旅遊業晴雨表》，由於簽證便利化和航空運力提高，預計中國出境游市場將在2024年快速發展。



（來源：新華社）