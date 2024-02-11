澳門過大年：金龍獻瑞賀新春

2月10日，舞龍隊伍在澳門議事亭前地表演。（來源：新華社） 中評社北京2月11日電／據新華社報導，裊裊龍頭香，躍動金龍游。甲辰龍年，中西合璧的澳門充滿了傳統中國年氣息。



搶燒頭香為澳門農曆春節拉開序曲。大年三十晚，古老的媽閣廟內人頭攢動，等待子時（深夜23點至次日凌晨1點）開放上頭香。雖然名為“搶頭香”，但現場秩序井然，人流暢順。民眾魚貫進獻龍年頭炷香，或手持寓意時來運轉的神香風車，為新一年祈福。



龍騰啟新歲，好“勢”正發生。大年初一上午，澳門特區政府在大三巴牌坊及議事亭前地共同舉辦“歡樂春節——2024年龍騰舞躍賀新春”社區巡演活動。



上午11時，完成點睛儀式後，238米長的大金龍及18頭醒獅，聯同財神、福祿壽三星、金童玉女、龍生肖及澳門旅遊吉祥物“麥麥”向澳門居民和旅客拜年。在巡游隊伍的帶領下，嘉賓抵達議事亭前燃放炮竹，寓意“炮竹一聲除舊歲”，揭開一連兩天巡游活動的序幕。



郵政總局大樓雙龍盤踞，市政署門口巨龍銜珠，噴水池前財神送寶……跟隨聲勢浩大的大金龍一路“游曳”至澳門地標建築議事亭前地，許多遊客爭相拍照，不少孩子坐在父親的肩頭，開心地摸摸金龍鱗片，或笑逐顔開地從財神手中接過“金元寶”。



“這裡的建築充滿葡萄牙風格，卻裝點了中國的過年元素，來澳門過年別有一番氣氛。”從重慶來的盧先生說。



繼年初一及初二的社區巡演，一浪接一浪的精彩活動將展現“旅遊＋”活力。花車匯演將於年初三（2月12日）及年初八（2月17日）分別在中區及北區舉行。



此外，“歡樂春節——龍馬精神煙花匯演”分別以“龍”、慶祝“人日”及元宵節作為主題，呈獻三場各15分鐘的煙花表演，將分別於年初三、年初七及元宵節在澳門旅遊塔對出海面上演，綻放佳節祝福。

