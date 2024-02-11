我駐外使館舉辦慶祝農曆新年活動

（來源：新華社） 中評社北京2月11日電／據新華社報導，為慶祝農曆龍年新年，我駐外使館舉辦豐富多彩的新春招待會活動，同各界人士歡聚一堂，共慶新春，互致祝福，共期龍年和平與繁榮。



中國常駐聯合國代表團舉行新春招待會，現場花團錦簇，張燈結彩。多位聯合國高官以及各國常駐聯合國代表等300多人歡聚一堂。聯大主席弗朗西斯出席招待會並表示，聯大通過決議將春節（農曆新年）確定為聯合國假日，是對中國為聯合國和多邊主義事業作出重要貢獻的高度認可。新的一年，祝福中國繁榮富強，祝福中國人民萬事如意。



招待會上，多位來賓祝賀春節（農曆新年）成為聯合國假日，並向中國人民拜年，高度肯定中國為維護多邊主義、推動聯合國事業發展、應對全球挑戰所作努力，祝願中國在新的一年取得更大成就，為促進世界和平與發展作出更大貢獻。



中國常駐聯合國代表張軍說，龍寓意著正義、力量、勇氣、奮進和吉祥，是中華民族的精神象徵。衷心希望龍的精神能為國際社會注入強大動力，攜手應對全球挑戰。



在充滿節日氛圍的中國駐法國大使館裡，當地各界人士、國際組織負責人、各國駐法使節等歡聚一堂，共迎中法建交60周年華誕，共慶龍年新春佳節。來賓們高度評價中法兩國走過的60年光輝歷程，暢談中法未來發展的新機遇新前景，期待進一步加強各領域交流合作，推動中法關係不斷邁上新台階。招待會現場還舉辦了中法建交60周年圖片展。



中國駐法國大使盧沙野表示，60年來，中法關係秉持“獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏”，走出了一條不平凡的國與國交往之路。近年來，中法關係保持穩定發展，各領域合作穩步推進，為動蕩不安的世界注入穩定性和正能量。

