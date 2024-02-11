花車巡游再登場　龍騰香港賀新歲

中評社北京2月11日電／據新華社報導，10日下午5點左右，從香港文化中心廣場一直到彌敦道的道路兩邊已站滿了人。香港市民劉女士是人群中的一位。今晚，她的孩子將參與新春國際匯演之夜表演。這一天，她期盼已久。



新春國際匯演之夜本是香港大年初一的招牌盛事，疫情期間一度暫停，今年在萬眾期待中回歸。活動以“龍騰香港賀新歲”為主題，以華麗耀眼的花車、豐富多元的表演展現龍年活力，為香港本地市民與海內外遊客帶來一場精彩紛呈的大型派對。



巡游隊伍晚上8時左右從香港文化中心廣場出發，經過廣東道、海防道和彌敦道，以喜來登酒店為終點。在近兩小時的巡游中，9輛花車及16支內地及國際表演隊伍、13支香港本地表演隊伍交替呈現了令人目不暇接的表演。



以龍的形象為主題、以祥雲圖案為點綴，同時加入富有時尚感的線條元素，國泰航空公司花車率先登場，仿佛俏皮靈動的神獸翱翔雲間。



來自倫敦的艾利森近日來港探望在這裡工作的丈夫，夫妻倆早早來到廣東道附近，找到一個絕佳的觀賞位置。第一次親身體驗中國年的她覺得很有趣：“龍是中國的象徵，現場氣氛很好，各項表演非常精彩。”



接下來，澳門特別行政區政府旅遊局、香港迪士尼樂園、優質旅遊服務協會等花車亮相，沿線觀眾紛紛拿出手機相機記錄美好時刻。



香港海洋公園及水上樂園花車的到來在現場掀起一波小高潮，海洋公園的“動物大使”向道路兩側揮手致意，現場觀眾熱情回應。



花車右方有海洋公園標誌性元素，例如纜車及刺激好玩的機動遊戲，還有“老大街霓虹璀璨盛會”內的霓虹燈招牌。約50位公園的演藝人員載歌載舞，向香港市民和遊客拜年。

