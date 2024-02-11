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全國美術館珍藏作品匯展在京展出
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2024-02-11 12:14:56
中評社北京2月11日電／據新華社報導，由文化和旅遊部藝術司、中國美術館主辦的“美在薈萃——全國美術館珍藏作品匯展”，近日亮相中國美術館。
展覽由中華藝術宮（上海美術館）、江蘇省美術館等共同承辦，共展出各館提供的中國畫、油畫、版畫、水彩畫、漆畫、雕塑、綜合藝術、書法等藏品500餘件。
中國美術館館長吳為山表示，展覽帶著藝術家的情感溫度，走進新時代人民群眾欣賞美術佳作的殿堂，以各地美術館的館藏精品敘述中國的故事、春天的故事、美的故事。
展覽將持續展至4月1日。
（來源：新華網）
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