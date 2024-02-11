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陳茂波：料本港資產市場及出口表現較穩定
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2024-02-11 12:15:17
中評社香港2月11日電／據香港文匯報引商業電台報導，財政司司長陳茂波表示，預期來年經濟環境較去年穩定，指雖然外圍地緣政治因素有變數，但息口穩定回落，利好外國經濟情況並帶動需求，相信本港資產市場和出口表現都將比較穩定。
陳茂波出席電台節目時指，本港股市和樓市疲弱只是周期性狀況，指香港屬全開放細小型經濟體，受外圍因素影響較大，其中70至80%交投量涉及內地企業，因此波動較大，尤其是去年有一段時間，美國對中國的打壓力度強，對市場氣氛都有一定影響。
（來源：香港文匯網）
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