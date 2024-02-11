春節假期首日全國道路交通總體平穩有序

中評社北京2月11日電／據新華社報導，大年初一，全國大部分地區氣溫回暖、天氣晴好，短途游、走親訪友交通出行集中。記者10日從公安部交管局獲悉，截至10日18時，除個別城市周邊高速公路、旅遊景區道路早晚時段交通流量較為集中、短時緩行外，全國路網整體通行順暢安全有序。



從公安部交管局選取的73條高速公路700個重要通道監測節點流量看，10日0時至18時交通流量環比下降6.51%，與去年同期相比上升17.62%。從選取的53條國道300個重要通道監測節點流量看，10日0時至18時交通流量環比下降17.44%，與去年同期相比上升22.26%。



各地公安交管部門啟動高等級勤務，廣大交警輔警堅守春節交通安保一線，加強重點時段、重點路段、重要節點巡邏管控、指揮疏導，全力保障群眾平安、暢通、溫暖出行。



根據以往春節交通流量規律，從11日開始，走親訪友、短途旅遊等交通流量將大幅上升。公安部交管局提醒廣大駕駛人，春節親友團聚、交通出行，安全時刻不能忘，切勿酒後開車。農村地區群眾出行，要選擇正規出行方式，不要乘坐農用三輪車、拖拉機和超員面包車出行。前往旅遊景區要提前瞭解路況信息，在行經山區道路、臨水臨崖路段時要按序通行，注意降低車速、拉大車距，不強超強會、不加塞搶行，確保行車安全。



（來源：新華網）