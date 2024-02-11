在黃河入海口，看見巡河員的堅守

中評社北京2月11日電／據新華社報導，“咱們這兩天要重點防範燒荒，還得關注河道有無損毀。”春節前夕，在山東東營黃河河口管理局墾利黃河河務局水政監察大隊，專職副大隊長馬龍一大早就與兩名隊員碰頭，討論當天的巡河任務。



黃河墾利段河道全長126公里，河道最窄處僅有400多米，兩岸險工、控導工程多，汛期防洪壓力較大。墾利黃河河務局副局長張濱說，為保障黃河“最後一公里”安瀾，由11名巡河員組成的水政監察大隊每周定期巡河，查看防凌防汛、工程建設等情況，制止違法違規行為。



冬日的黃河口冷風陣陣，記者與3名隊員踏上了黃河墾利段下游近80公里的巡河路。在一處河岸旁，巡河車輛停了下來。“以前經常有人在這裡私架水泵，抽取黃河水灌溉農田，因此這裡是我們巡河的必經地。”水政監察大隊隊員吳守海告訴記者。說罷，他拿出望遠鏡和筆記本，沿著河岸走走停停，詳細檢查。



長期巡河，讓隊員們有了敏銳的判斷。什麼季節、哪些地域問題多發，他們已熟稔於心。遇到難以開車進入的地方，他們就用無人機輔助巡河。“去年10月，我們用無人機巡查發現，有人在一處密林里架設取水設備，大家隨即摸索方向走過去查看並制止了這一行為。”水政監察大隊隊員牛樂回憶說。



對隊員來說，巡河是執法的過程，更是普法的過程。起初有人不理解，在河道旁種點地、挖個塘，咋就違法了？“當群眾通過影像資料看到以前‘千瘡百孔’的河道，借助宣傳手册知曉了養殖造成黃河污染、亂挖池塘阻礙河道行洪時，他們才恍然大悟。”牛樂說。



巡河還考驗隊員的細致和耐心。在葦改閘控導工程附近，隊員們認真檢查備防石儲備情況，沿著河道查看是否有違法種植行為；來到墾利區黃河口鎮開元舟橋，隊員們直奔錨固點位，查看浮橋錨固情況……



巡河結束時已近下午一點，隊員們去往墾利黃河河務局護林管理段就餐。一盆燉菜、幾碟咸菜，記者與隊員們圍坐在一桌，邊吃邊聊。

