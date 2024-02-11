北約秘書長要求北約各國軍工增產備戰

中評社北京2月11日電／據央視新聞報導，北約秘書長斯托爾滕貝格當地時間10日在接受德國媒體採訪時稱，北約國家需要更快地重建和擴大目前各國的軍工基礎，增加對烏克蘭武器交付的速度並補充庫存。他表示，目前應從緩慢的和平時期生產模式轉向節奏更快的衝突生產模式。



此外，德國聯邦國防軍總監布羅伊爾10日在接受德國媒體採訪時稱，德國目前正面臨冷戰結束以來首次“外部加強戰爭”的威脅，德國需要在未來五年內“做好戰爭準備”。



（來源：央視新聞）