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坦桑尼亞前總理洛瓦薩去世
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2024-02-11 12:30:31
中評社北京2月11日電／據央視新聞報導，當地時間2月10日，坦桑尼亞前總理洛瓦薩因病去世，終年70歲。從當天開始，坦桑尼亞全國將下半旗志哀，全國將哀悼五天。
（來源：央視新聞）
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