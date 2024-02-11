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坦桑尼亞前總理洛瓦薩去世
http://www.CRNTT.com   2024-02-11 12:30:31


　　中評社北京2月11日電／據央視新聞報導，當地時間2月10日，坦桑尼亞前總理洛瓦薩因病去世，終年70歲。從當天開始，坦桑尼亞全國將下半旗志哀，全國將哀悼五天。

　　（來源：央視新聞）

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