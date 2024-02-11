習近平和彭麗媛向美國林肯中學師生回贈賀卡

（來源：新華社） 中評社北京2月11日電／據新華社報導，2月11日，國家主席習近平和夫人彭麗媛向美國林肯中學師生回贈新春賀卡，致以農曆龍年新春祝福，歡迎師生們多到中國走走看看，包括參加“5年5萬名美國青少年來華交流學習”項目，為增進中美兩國人民特別是青年間的友誼添磚加瓦。



此前，美國華盛頓州林肯中學師生向習近平主席、彭麗媛教授和全中國人民贈送新年賀卡，向中國人民致以新春祝福，祝中國人民新年快樂、身體健康！100多位老師和同學在賀卡上簽名。



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