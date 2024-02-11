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陳茂波：政府不需推大幅紓緩措施
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2024-02-11 14:13:31
中評社香港2月11日電／據香港文匯報引香港電台報導，新一份財政預算案本月底發表，財政司司長陳茂波表示，預算案諮詢期內，絕大部分意見反映，政府不需要跟以往般推出大幅紓緩措施，主要因為本港經濟處於正增長，同時要顧及政府財政承擔能力。
陳茂波展望，龍年經濟比去年穩定，預期上半年仍有一定挑戰，地緣政治因素或令市場波動。他又認為，本港股市及樓市疲弱屬“周期性”。
（來源：香港文匯網）
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