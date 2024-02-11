楊智伃曝朱立倫開會舉動：60歲以上先不說話

中評社台北2月11日電／年2024“總統”“立委”選舉結束，國民黨雖在“總統”落敗，但重返“國會”第一大黨。然而如何讓黨內年輕人的聲音被聽見，國民黨發言人楊智伃說，把年輕人聲音帶到高層，經驗跟信任是很重要，她舉例為了幫不分區“立委”們行銷，因此常常跟主席朱立倫開會，主席開會時都先說，“60歲以上先不說話，讓年輕人先講”，讓他們這群年輕人都暢所欲言。



中時新聞網報導，楊智伃10日在中天節目週末大爆卦中分享，選後我們也深刻反省在國民黨內如何進行年輕化，年輕人其實是分眾，要進攻他們關注的議題，包含動保、居住議題等，之前辦過模擬“立法院”活動，去掉國民黨象徵性圖標，結束後參與者才發現是國民黨活動，覺得有趣，還有人接著留在青年團。



“年輕人也需要舞台”楊智伃直言，前年縣市長選舉也推很多青年團代表人物到縣市首長身邊，甚至在勝選後成為副發言人，她認為如何把年輕人聲音帶到高層，經驗跟信任是很重要，要透過小事讓他們完成大事，“不敢說自己被信任，但常常參加很多黨務主管會議，一起做政策行銷制定”。



不只如此，楊智伃分享，為了幫不分區“立委”們行銷常常跟主席開會，主席開會都會先說，“60歲以上先不說話，讓年輕人先講”，所以他們年輕人暢所欲言發表，在這次不分區“立委”宣傳其實非常亮眼，跟以往的國民黨蠻不一樣。

