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加沙地帶南部城市拉法遭以軍空襲
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2024-02-11 16:07:34
中評社北京2月11日電／據新華社報導，巴勒斯坦通訊社11日報導，以色列軍隊當天凌晨空襲加沙地帶南部城市拉法一處住宅，造成至少25人死亡。
（來源：新華網）
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