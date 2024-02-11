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加沙地帶南部城市拉法遭以軍空襲
http://www.CRNTT.com   2024-02-11 16:07:34


　　中評社北京2月11日電／據新華社報導，巴勒斯坦通訊社11日報導，以色列軍隊當天凌晨空襲加沙地帶南部城市拉法一處住宅，造成至少25人死亡。

　　（來源：新華網）

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