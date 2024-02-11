首屆內羅畢中國春節廟會在肯舉辦

中評社北京2月11日電／據新華社報導，龍騰辭舊歲，獅舞賀新春。10日，甲辰龍年大年初一，肯尼亞首都內羅畢的雙河廣場紅燈高掛，鑼鼓喧天，一派熱鬧景象。首屆內羅畢中國春節廟會活動當天上午拉開帷幕，吸引上千人參與。



廟會上，中國特色美食和傳統服飾帶來了濃濃“年”味兒。手捧一碗河南胡辣湯，肯尼亞小夥奧利弗·奧尤告訴新華社記者，這是他第一次品嘗中國美食。奧尤說，這次廟會讓肯尼亞民眾有機會更多瞭解中國文化，也讓肯尼亞和中國兩國民眾更加親密。



肯尼亞姑娘傑妮·萬娜特意穿了一件漂亮的紅色旗袍來逛廟會，這是她在貴州大學留學時朋友送的禮物。目前，萬娜在內羅畢一家中國企業擔任翻譯。她表示，肯中交流日漸緊密，這次廟會活動搭建了平台，讓更多肯尼亞人有機會瞭解更生動、更具體的中國。



在中國駐肯尼亞大使周平劍的陪同下，聯合國內羅畢辦事處總幹事扎伊娜蔔·哈瓦·班古拉來到廟會，體驗中國傳統文化。2023年聯合國大會通過決議，將春節（農曆新年）確定為聯合國假日。



班古拉觀看了內羅畢大學孔子學院學員們的舞龍舞獅表演，還用毛筆在紅色宣紙上寫下了一個“福”字。她表示，今天體驗的中國傳統文化項目給她留下了深刻印象，她衷心祝願中國人民新春快樂。



當天，包括中國駐肯尼亞大使館、肯尼亞華僑華人聯合會、肯尼亞中國婦女聯合總會在內的48家中國機構與企業在廟會上齊聚一堂，開展文化交流活動。在肯華僑華人與肯尼亞各界人士共慶中國農曆新年。



肯尼亞總統魯托10日也通過社交媒體表達了新春祝福。魯托說，龍象徵著健康、好運、力量和智慧，期待肯中全面戰略合作夥伴關係在龍年不斷發展。

