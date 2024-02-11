中評社北京2月11日電／據經濟日報報導，寒風凜冽，冰天雪地。春節前夕，記者來到位於祖國東端的黑龍江省綏芬河市，感受口岸城市的經濟脈動。作為“火車拉來的城市”，綏芬河有著“百年口岸”的美譽，汽笛聲在此已經回響了120年。東出西聯、南下北上，邊境小城如今成為“開放前沿”。暢通國際聯運通道，做大做強口岸經濟……綏芬河正著力構建我國向北開放新高地，書寫新的開放篇章。



“鋼鐵駝隊”忙



2月5日13時30分，伴隨著汽笛聲響，寬軌入境的中歐班列3607次貨車，緩緩駛入綏芬河站南場。這列滿載著44個集裝箱板材的貨車，從俄羅斯卡拉布拉站發車，前往江蘇省徐州市楊屯站，要在綏芬河站辦理國際聯運運輸手續、等待換裝作業。



“臨近春節，鐵路跨境貨運更加繁忙，我們全力做好接車、換裝作業，保障口岸貨運暢通。”綏芬河站交接所車間副所長李義剛說。



綏芬河是我國首批沿邊對外開放城市之一，擁有鐵路口岸、公路口岸兩個國家級一類口岸。綏芬河站是黑龍江省最大的對俄鐵路口岸站，是中歐班列“東通道”的重要口岸之一。隨著“一帶一路”的深入推進，經由綏芬河站的進出口運量逐年增多。



“推進！連結！試拉！”綏芬河站南場內，關成亮準確地發出一道道作業指令。“一號連結員，今天風大，要抓牢站穩。”關成亮囑咐連結員選好車梯，注意腳下安全。



今年45歲的關成亮，是綏芬河站運轉車間的一名調車長。冬季作業時，零下20多攝氏度的天氣是“家常便飯”。寒風凜冽，關成亮眼睛被吹得流出眼淚，依然要目不轉睛地盯著前方線路，關注列車運行情況，確保人員、列車安全。

