【
大
中
小
】 【
打 印
】
巴基斯坦公布國民議會選舉初步結果
http://www.CRNTT.com
2024-02-11 16:07:57
中評社北京2月11日電／據新華社報導，巴基斯坦選舉委員會11日公布國民議會（議會下院）選舉初步計票結果，獨立參選人集團獲得101席，穆斯林聯盟（謝里夫派）獲得75席，還有2個席位尚未決出。
（來源：新華網）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
巴基斯坦選舉最終結果未出，兩人宣布勝選
(2024-02-10 11:37:23)
巴基斯坦大選 當局暫停流動電話服務
(2024-02-08 16:21:04)
巴基斯坦國民議會選舉開始投票
(2024-02-08 15:28:41)
阿巴斯說和平與安全通過實施“兩國方案”實現
(2024-02-08 10:41:21)
巴基斯坦與伊朗決定建立外長級聯合協調機制
(2024-01-30 11:24:25)
伊朗東南部襲擊事件致9名巴基斯坦人死亡
(2024-01-28 14:26:59)
伊朗譴責伊境內針對巴基斯坦人的襲擊事件
(2024-01-28 13:41:12)
駐巴基斯坦大使館提醒中國公民關注安全形勢
(2024-01-27 16:59:27)
伊朗官員：伊朗和巴基斯坦大使恢復外交使命
(2024-01-27 16:53:12)