巴基斯坦公布國民議會選舉初步結果

中評社北京2月11日電／據新華社報導，巴基斯坦選舉委員會11日公布國民議會（議會下院）選舉初步計票結果，獨立參選人集團獲得101席，穆斯林聯盟（謝里夫派）獲得75席，還有2個席位尚未決出。



（來源：新華網）