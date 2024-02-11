】 【打 印】 
巴基斯坦公布國民議會選舉初步結果
http://www.CRNTT.com   2024-02-11 16:07:57


　　中評社北京2月11日電／據新華社報導，巴基斯坦選舉委員會11日公布國民議會（議會下院）選舉初步計票結果，獨立參選人集團獲得101席，穆斯林聯盟（謝里夫派）獲得75席，還有2個席位尚未決出。

　　（來源：新華網）

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：