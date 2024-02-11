歷史街區年味濃——新春速寫

中評社北京2月11日電／據經濟日報報導，迎新春，掛龍燈。青島市中山路歷史街區煥然一新，一盞盞花燈在劈柴院高高掛起，大紅燈籠點亮太興裡的許願廊，九條威武霸氣的“神龍”在上街裡慶新年，邀市民打卡許願……



百年中山路，龍騰上街裡，第二屆青島·市南新春逛街裡節在這裡舉辦，為八方遊客呈現一場融匯美景美食、潮流時尚、節慶年俗的新春文化旅遊盛宴，也為歷史街區注入藝術韵味和傳統氣息。



小女孩身著漢服，於燈火輝煌中捕捉精彩瞬間；老人們步履緩緩，與家人們盡情觀賞眼前美景；外國友人喜笑顔開，拍下流光溢彩的萬家燈火。遊客們飽覽著百年青島的迷人風韵，體味著龍燈對新年的美好期望，也感受著中國傳統文化的獨特魅力。



過大年當然少不了“趕大集”的傳統習俗。從糖果花卉到傳統工藝品，還有現場揮毫潑墨的新春祝“福”、手剪窗花……四方路的年貨大集洋溢著滿滿年味兒。“看我的龍，真威武！”7歲的王梓意興高采烈地展示著姥爺給買的糖畫。



擺滿琳琅滿目商品的攤位，絡繹不絕的趕集者，人頭攢動、摩肩接踵。咬一口剛出鍋脆香的肉脂渣，品一口暖暖的熱紅酒，暖意傳導至全身……市民姜小凡說：“小時候在臘月趕集的畫面，徐徐展開。過去的點滴，湧上心頭。”



市南區則在中山路歷史城區創新消費場景，打造沉浸式購物體驗，將買年貨、品美食、享民俗融為一體，讓熱鬧而獨特的年味深入人心。



市井長巷，聚攏起人間煙火，承載著百姓生活。一直居住在中山路附近的老青島人楊福海說：“如今的趕集，不僅是買物美價廉的商品，更是讓普通的生活更具儀式感，感受喜慶而熱烈的新春佳節帶來的濃濃暖意。”