節日文化菜單更加豐富對味

中評社北京2月11日電／據經濟日報報導，新春之際，各類文藝演出“你方唱罷我登場”，為廣大觀眾奉上一道道精彩紛呈的文化大餐。中央廣播電視總台春晚是中國老百姓餐桌上必不可少的視聽盛宴，今年的晚會通過“思想＋藝術＋技術”融合傳播，用平實、喜慶、優美的表達，為觀眾呈上一道振奮人心、情真意切的文化佳肴。與此同時，各大衛視春晚爭奇鬥艶，網絡文藝異軍突起，多種形態的文化硬菜，共同豐富文化餐桌。特別是小年夜的《同心向未來——2024中國網絡視聽年度盛典》令人印象頗深，線上播出後，圈粉了許多年輕人。



從春晚到網絡視聽盛典，在表現形式上都更追求“網感”。今年總台春晚和社交媒體小紅書共同推出陪伴式直播《大家的春晚》，網絡視聽年度盛典也做到了連續5個多小時線上直播。拿著手機邊刷彈幕邊看晚會，成為不少年輕觀眾的“快樂源泉”。



“網感”體現在以創新表達讓傳統文化煥發新光彩。總台春晚中，中國傳統紋樣創演秀《年錦》選取漢、唐、宋、明四個朝代富有代表性的紋樣，通過歌曲＋虛擬合成技術，織出一幅跨越千載的紋樣變遷圖卷。網絡視聽盛典中，國風唱跳《山河圖》、創意武術街舞秀《破陣子》、非遺文化秀《青花瓷》等節目都是以青春化、個性化的表達方式為傳統文化注入新的生命力，在傳承與創新中點燃了觀眾的文化自信。



讓新時代觀眾與優秀文化實現雙向奔赴，要找准需求著力點。當前，國風音樂、舞蹈熱度不減，“漢服”“新中式”掀起時尚潮流，越來越多的年輕人青睞具有傳統元素的文化產品。文藝創作要通過創造性轉化、創新性發展，讓傳統文化更契合年輕人的消費習慣。同時，新興文藝也要不斷從優秀傳統文化中汲取源頭活水，激發創新創造的活力。



還要用新技術賦能新創意。近年來，總台春晚等大型晚會充分運用XR、AR等前沿科技，以及5G＋4K／8K高清轉播技術，從視覺上為觀眾帶來身臨其境的感官體驗。今年總台春晚的《山河詩長安》節目，利用8K／4K超高清轉播技術，將整個古城變成了一幅流動的立體畫卷；利用XR等技術，讓李白與現代人進行了一次跨時空的對話，也將長安城中的浪漫具象化。各大衛視春晚也在技術應用上不斷突破創新，尋求科技與文化的相得益彰。在全球範圍內，數字技術成為文化產業發展的新引擎。虛擬現實、人工智能、區塊鏈等在文化產業獲得廣泛應用，增強文藝作品的傳播力和影響力。要繼續加強數字科技與優質內容的深度融合，讓科技為文化產業更好賦能。



無論是大屏還是小屏，無論受眾群體如何變化，內容為王始終是文藝繁榮發展的硬道理。當前，兼具鮮明主題性、時代性、思想性、藝術性，深受廣大群眾喜愛的文藝作品層出不窮。但是，還有少數文藝作品只為博人眼球，片面追求明星效應，跟不上時代發展的步伐。隨著觀眾審美水平不斷提高，內容供給側也要不斷提高“烹飪”水平，以更加優質的內容滿足觀眾需求。還要看到，再好的文化大餐也很難兼顧所有人的口味。如果能在某一方面做出特色，滿足一部分人的需求就值得點贊。相關部門和文藝工作者還可以繼續琢磨，如何讓節日菜單更加豐富，如何讓“菜品”更加對味。把更多“硬菜”端上老百姓的文化餐桌，讓大家用遙控器來投票，尋求最適合自己的“美味佳肴”。