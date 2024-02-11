新春走基層｜廣州越秀花市裡的熱鬧年味

中評社北京2月11日電／據新華網報導，素有“百年花市”之稱的越秀西湖花市2月6日至2月10日在廣州舉行，醒獅暖場表演、音樂快板說唱、民俗巡游、“海絲之舟”啟航……豐富多彩的民俗文化活動，展示出越秀西湖花市“行花街”國家級非物質文化遺產的魅力和濃濃的年味。



“海絲之舟”啟航、花市首次聯動南越王博物院推出文創、嶺南畫派畫家繪制花鳥長卷與市民互動、“元宇宙花市增強體驗”……主辦方稱，他們努力通過“綉花功夫”讓“百年花市”推陳出新。



越秀區花市辦專職副主任陳煜說：“今年越秀西湖花市回歸教育路、西湖路區域舉辦，花市的總面積和景觀數量都有增加，賣花檔口增加至160多個，我們延長了辦展時間、增強了服務意識，還安排非遺檔口和‘百千萬工程’惠農集市連片展出，給市民良好觀賞體驗同時，助力‘百千萬工程’開花落地。”



廣州欖雕、廣綉、打銅工藝、廣州醒獅、廣州餅印、粵語相聲、廣式紅木宮燈等8個非遺項目亮相花市，吸引遊客駐足觀賞。現場展出的160多個賣花檔口中，粉色的劍蘭、潔白的百合、火紅的玫瑰、金燦燦的年橘等依舊是“搶手貨”，而具有“財源滾滾來”意頭的吊鐘花也得到不少市民的青睞。



來自肇慶偏遠山區、一家三代人都是吊鐘花花農的葉小慧，已參加了近20年越秀西湖花市。她說，“百千萬工程”讓花農們與時俱進，掌握吊鐘花育種、規模化種植技術以及線上與線下結合銷售的技巧。看好今年花市行情，她帶來了超過400株吊鐘花，還帶了一株吊鐘花“花王”參加花市競賽評比。現在她賣的吊鐘花不僅在花的形狀上有新突破，花朵數量也增多了，每株至少有8個花苞，每個花苞能開8至12朵花，花期可達20天以上，一株至少能賣到80元。