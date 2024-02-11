推動文旅消費擴大　為經濟高質量發展添能

中評社北京2月11日電／據新華網報導，2023年召開的中央經濟工作會議明確，2024年要圍繞推動高質量發展，突出重點，把握關鍵，扎實做好經濟工作。會議強調，要“不折不扣抓落實”“雷厲風行抓落實”“求真務實抓落實”“敢作善為抓落實”。這既為深入貫徹落實黨中央關於經濟工作的決策部署、扎實推動高質量發展提供了重要的方法指引，也為我們在新時代新征程上創造新的歷史偉業指明了努力方向。



“四個抓落實”，強調的是知行合一，考驗的是擔當作為。為進一步展現我國經濟回升向好態勢，人民網擬圍繞相關部委、地方政府與中央企業在新一年工作的思考和部署，推出《人民會客廳——權威部門話開局》《看准了就抓緊幹》《央企向高質量發展聚焦發力》三組系列報導，追蹤報導踏石留印抓落實的進展，一步步把中國式現代化的美好藍圖變為現實。



連日來，文化和旅遊消費持續火熱，哈爾濱等地的旅遊先後火爆出圈，以極具特色的文旅產品、優質高效的政府服務、放心舒心的消費環境、全體市民的溫暖熱情擦亮了城市的“金字招牌”，也由此引發了一場“南北雙向奔赴”。



當前，文娛旅遊正成為各地積極培育的消費增長點。中央經濟工作會議要求，2024年，積極培育文娛旅遊等新的消費增長點。如何按照中央經濟工作會議部署，完成好重點任務？



日前，文化和旅遊部產業發展司副司長馬力做客人民網《人民會客廳——權威部門話開局》欄目時表示，文化和旅遊部將貫徹落實中央經濟工作會議精神，堅持以文塑旅、以旅彰文，推進文化和旅遊深度融合發展，大力發展文娛旅遊等新的消費增長點，推動文化和旅遊消費從疫後恢復轉向持續擴大，推動文化產業和旅遊業實現質的有效提升和量的合理增長。



2024年旅遊業將蓬勃發展



“開門紅”展現中國經濟活力

