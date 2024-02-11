中評社北京2月11日電／據人民日報報導， 習近平總書記在2024年春節團拜會上發表重要講話，充分肯定過去一年黨和國家事業取得新的重大成就，深刻總結一年來的拼搏奮鬥帶給我們的深切體會，勉勵全國人民“振奮龍馬精神，以龍騰虎躍、魚躍龍門的幹勁闖勁，開拓創新、拼搏奉獻，共同書寫中國式現代化建設新篇章”。習近平總書記重要講話引發我駐外機構人員、維和部隊官兵、留學人員等熱烈反響。大家紛紛表示，過去一年黨和國家事業取得新的重大成就，鼓舞人心、催人奮進。新的一年，大家將牢記習近平總書記的囑托，以團結凝聚力量，以奮鬥鑄就偉業，在新征程上共同譜寫中國式現代化的壯美華章。



“激勵我們為強國建設和民族復興不斷開拓進取”



中國駐俄羅斯大使館政治新聞處副主任王維表示，習近平總書記的講話令人倍感溫暖、備受鼓舞。“新的一年，我們將繼續以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平外交思想為指導，以更加昂揚的姿態和更加飽滿的幹勁，努力拼搏，開拓進取，推進中俄新時代全面戰略協作夥伴關係邁向新高度，不斷開創中國特色大國外交事業新局面。”



“習近平總書記的講話給人以信心和力量。”中國第二十二批赴黎巴嫩維和部隊指揮長杜嘉表示，中國維和部隊官兵腳踏實地、恪盡職守，高標準完成聯合國賦予的各項任務，受到黎巴嫩當地人民和維和友軍的高度評價。“新的一年，我們將繼續忠實履行維和使命，用實際行動為世界和平與發展作出貢獻。”



中遠海運比雷埃夫斯港口有限公司董事長俞曾港表示：“習近平總書記的講話激勵我們為強國建設和民族復興不斷開拓進取。高質量共建‘一帶一路’穩步推進，為比港帶來了發展機遇。未來，我們將繼續秉持共商共建共享原則，踐行比港戰略、深耕比港事業，展現中國企業為推動構建人類命運共同體的責任擔當。”



中建中東有限責任公司董事長王少峰表示，習近平總書記的講話鼓勵海外建設者們以更加昂揚的鬥志與熱情，堅持精益建造和品質履約，為中東地區提供更多中國智造產品，增進民生福祉，拓展幸福空間。



中國港灣美洲區域公司執行總經理樂礫表示：“作為中國和拉美地區基礎設施合作的參與者和見證者，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，通過屬地化、國際化發展，努力推動中拉合作乘風破浪、行穩致遠，為共建‘一帶一路’作出新貢獻。”

