　“人龍舞”，傳統文化在代代相傳中生生不息

中評社北京2月11日電／據央視新聞報導，央視網消息：在廣東佛山 ，每逢過年就會表演“人龍舞”，祈求風調雨順、吉祥順遂。作為“人龍舞”的傳承人，今年75歲的香港居民林惠宣每年仍然會帶領他的兒子、孫女以及徒弟們練習“人龍舞”。他們是“人龍舞”綿延百年的縮影，讓傳統文化在代代相傳中生生不息。



晚上7時，當記者來到佛山順德的光華村時，這裡正鑼鼓喧天、熱鬧非凡。只見20名小夥子扛起仰躺在肩頭的少年，環環相扣串聯成近30米長的人龍，在“龍珠”的引路下，隨著鼓點變換著節奏。



這條“人龍”由底部的“龍躉”和上面的“龍身”組成。“龍躉”是整條人龍的力量核心，鼓點響起，擔任“龍躉”的成年人便扎起馬步，而負責“龍身”的少年則迅速爬到“龍躉”肩上，後仰躺下，雙手模擬“龍爪”，和前後的同伴環環相扣，一條栩栩如生的“人龍”便出現在夜空中。



今年75歲的香港居民林惠宣祖籍佛山，7歲開始就跟隨父親練習“人龍舞”。過去20年，林惠宣每個周末都會從香港回到家鄉指導“人龍舞”的隊員進行訓練。



對於佛山人來說，“人龍”起舞就寓意著新的一年風調雨順。春節期間，多達百人的“人龍”將穿梭在大街小巷中，呈現出一場令人振奮的視覺盛宴。



對於隊員們來說，“人龍舞”巡游不僅僅是一場表演，更是刻在骨子裡對家鄉傳統文化的熱愛。這些隊員平時白天忙於各自的工作或學業，而為了在節日呈現完美的演出，春節前夕每周末的夜晚，他們都會來到光華村進行近3個小時的訓練。



“人龍舞”需要一定的武術功底，而佛山素有武術之鄉的美譽。許多地區歷來有習武的傳統，因而這項寶貴的文化遺產得以在這裡延續百年。



對林惠宣而言，“人龍舞”不僅是他最大的興趣愛好，也是肩上的一份責任。如今，他已經有100多名學徒，而其中最特別的是他的兒子林康發和孫女林芷晴。



隨著年歲漸長，林康發如今從父親的手中接棒，成為隊伍的中堅力量。他所負責的“龍頭”位置表演難度極高，不僅身前要抱著一個扮”龍舌”的小朋友，肩上還要扛著手拿”龍角”的女兒。



光華村的“人龍舞”隊伍中既有70多歲的長者，也有不到10歲的孩子。兒子為父親系起頭巾，父親為女兒扎緊腰帶，年年歲歲中的代代相傳讓這項“百年非遺”依然保持著活力，飽含鄉情的傳統文化也在一雙雙小手翻騰中生生不息。



冬夜裡，風雨無阻堅持的不僅是“人龍舞”隊員，還有從五湖四海趕回來加油的鄉鄰。在獅舞龍騰中，年味兒漸漸被喚醒，鑼響鼓鳴裡又迎來了團圓時刻。