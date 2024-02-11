“創意＋科技”讓游園更具科技範兒

中評社北京2月11日電／據央視新聞報導，央視網消息：春節假期，中國各地張燈結彩、游人如織，人們在多姿多彩的活動中歡度新春。



北京：創意與科技 圓明園裡過大年



2024年“圓明園裡過大年”新春游園會，大年初一開啟，到正月十五，用創意與科技帶領遊客在圓明園裡感受宮廷風韵，大型機甲藝術裝置《長城龍》展出，利用數字技術打造的《千機圓明》全面生動地復刻了圓明園盛時風貌，遊客可以沉浸式體驗。



廣東中山：“村BA”賀歲 體育拜年 活力滿滿



大年初一，在廣東中山，“村BA”籃球賽拉開序幕，體育拜年、健康過節。首場比賽，對陣雙方是2023年全國“村BA”聯賽的總冠軍中山沙溪隊和由廣東各地籃球愛好者自發組成的廣東龍騰網紅隊。場上雙方你來我往、場下觀眾喜笑顔開。



湖北：舞龍舞獅年味足 多彩活動慶新春



在湖北武漢、宜昌等地，新春舞龍舞獅、龍年燈會、非遺市集等豐富多彩的活動。當陽龍年燈會璀璨開啟，從高達10米的“巨龍騰飛”進入展區，龍九子燈組形態各異，火樹銀花點綴其間。



山東鄆城：看民俗嘗美食 古城過大年



春節期間，山東菏澤鄆城縣古城內，熙熙攘攘、熱鬧非凡，當地民眾和遊客欣賞豐富多彩的民俗表演、有百年歷史的戲曲演唱，品嘗地道美味的特色佳肴，感受濃濃年味兒。戲曲國潮演出讓大家領略中國傳統戲曲的魅力。



甘肅慶陽：新春祈福 眾人品嘗開鍋羊肉



春節期間，甘肅慶陽環縣的環州故城，一場以“迎新春，過大年”為主題的“新春祈福”表演如期上演。



表演的一項重要內容就是開鍋羊肉宴，現場用直徑6米的大鍋烹制羊肉，分享給現場的演員和群眾。



福建廈門：2024年海峽兩岸春節焰火晚會舉行



每年大年初一同放焰火，是廈門、金門兩地的傳統。2月10日晚8時，2024年海峽兩岸焰火晚會在廈門、金門兩地同時舉行，主題為“龍騰四海·福佑兩岸”。廈門會場分為“迎新春·龍騰盛世”“頌時代·崛起之城”“夢未來·千秋鼎盛”三個篇章，燃放總時長約30分鐘，金門會場分為五個篇章與廈門會場交相輝映。



香港：花車巡游 龍騰賀新歲



2月10日晚，香港舉辦新春國際匯演之夜。華麗耀眼的花車、豐富多元的表演展現龍年活力，為香港市民與海內外遊客帶來一場精彩紛呈的大型派對。



澳門：龍騰舞躍賀新春 金龍巡游送祝福



農曆春節大年初一，澳門特區政府旅遊局舉辦“歡樂春節——2024年龍騰舞躍賀新春”社區巡演活動。238米長的大金龍和18頭醒獅，穿越澳門大街小巷和主要景區，市民和遊客紛紛伸手觸摸金龍和醒獅，迎春納福。