鐵路“七站”進出京人次較五年前增長五成多

中評社北京2月11日電／據央視新聞報導，據＠北京交通 消息，2月10日（初一），北京全市交通運行總體平穩。



路網運行方面，城市道路交通指數峰值2.59，較2023年增長9.75%，較2019年增長23.33%，環比增長13.10%。高速公路交通量148.82萬輛，較2023年增長16.55%，較2019年增長11.29%，環比下降2.57%；普通公路國省幹線交通量71.62萬輛，較2023年增長4.21%，較2019年下降3.68%，環比下降16.69%。



旅客運輸方面，鐵路“七站”進出京46.96萬人次，較2023年增長136.10%，較2019年增長53.92%，環比下降13.53%。其中，進京21.46萬人次，出京25.50萬人次。



民航“兩場”進出京30.58萬人次，較2023年增長91.13%，較2019年增長13.98%，環比增長6.40%。其中，進京14.23萬人次，出京16.35萬人次。



北京市內公共交通方面，軌道交通（含西郊線、亦莊T1線）客運量323.21萬人次，地面公交客運量273.62萬人次。



公路共出動養護巡查和作業車輛共880輛次、養護巡查人員895人次，共巡查里程1.61萬公里、保潔里程1.35萬公里。城市道路共出動養護巡查和作業車輛共92輛次、養護巡查人員178人次，共巡查里程5140公里。



北京市交通運輸綜合執法總隊出動執法力量438人次，執法車輛65台次，固定值守軌道交通車站51座，檢查公路67路段（2164公里）、各類運輸車輛595輛、公交場站4座、橋下空間6處、公路隧道2個。